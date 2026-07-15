Опубликован перечень поручений Президента РФ по итогам ПМЭФ-2026, ряд из них зададут новые ориентиры для цифровой отрасли

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума 2026 года.
Ключевыми пунктами документа стали: меры по повышению производительности труда и эффективности экономики, совершенствованию инвестиционного климата, внедрению отечественных технологических решений, развитию транспортной и цифровой инфраструктуры, подготовке кадров, а также расширению международного экономического сотрудничества. Ряд поручений направлен на реализацию приоритетов, обозначенных главой государства на пленарном заседании ПМЭФ-2026, включая повышение эффективности экономики, ускоренное внедрение современных технологий и создание условий для долгосрочного устойчивого роста.
«Перечень поручений Президента Российской Федерации — это практический результат работы Петербургского международного экономического форума. Именно на ПМЭФ формируется содержательная повестка по ключевым вопросам развития страны, а утверждение поручений означает переход от экспертного обсуждения к реализации конкретных государственных решений. Такой механизм обеспечивает последовательное достижение национальных целей развития и позволяет оперативно отвечать на современные экономические вызовы», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.
Поручения по итогам ПМЭФ зададут новые ориентиры для цифровой отрасли, значительная часть решений связана с развитием цифровой экономики, автономных технологий и платформенных моделей.
Правительству поручено до 15 декабря 2026 года подготовить две стратегии с горизонтом до 2036 года: по развитию автономных систем и по внедрению цифровых платформ в разные отрасли экономики.
Отдельный блок касается использования платформ для инвестиций и предпринимательства. Планируется подготовить изменения, которые позволят гражданам и компаниям коллективно финансировать через цифровые платформы проекты по развитию городской среды.
Также рассматривается возможность налогового вычета для участников таких проектов. Кроме того, платформенные технологии хотят использовать для упрощения перехода бизнеса между организационными формами и налоговыми режимами.
«Мы видим, как итоги дискуссий и инициативы участников Форума трансформируются в реальные государственные решения. Особенно важно, что акцент сделан не только на создании технологий, но и на их внедрении в реальный сектор. У цифровых платформ и автономных решений большой потенциал в промышленности, логистике, транспорте и городской инфраструктуре. При последовательной реализации поручений это может заметно ускорить переход от пилотных проектов к массовому применению технологий. В результате выигрывают и граждане за счет более удобных, быстрых и доступных сервисов, и бизнес, который получает инструменты для оптимизации процессов и повышения конкурентоспособности», — подчеркнул зампред Общественного совета при Минцифры России, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.
Согласно перечню поручений, Фонду Росконгресс как организатору Петербургского международного экономического форума поручено обеспечить анализ и обобщение итоговых материалов ПМЭФ-2026 и представить соответствующий доклад Президенту Российской Федерации.
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