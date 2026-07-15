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В Нальчике презентовали книгу Марии и Виктора Котляровых

В Нальчике презентовали книгу Марии и Виктора Котляровых

15.07.2026 | 15:10
В Нальчике представили новую книгу краеведов Марии и Виктора Котляровых – «Вся Кабардино‑Балкария». Около 500 страниц посвящены природе, истории и тайнам республики. Презентация прошла в Доме молодёжи; в зале были и представители власти, и увлечённые краеведением люди, и преданные поклонники творчества Котляровых. А новое издание стало уже 78‑й книгой супругов о родном крае. Десятки книг о родном крае – это не просто библиография, а настоящая летопись республики. И теперь в ней новая глава: издание стало 78‑й по счету книгой Марии и Виктора Котляровых о Кабардино‑Балкарии. Презентацию книги провели в Доме молодежи в Нальчике. В зале собрались представители органов власти, увлеченные историей региона люди и преданные поклонники творчества авторов. В издании «Вся Кабардино-Балкария» больше 400 страниц, проиллюстрированных оригинальными фотографиями. Авторы разделили книгу на семь тематических блоков – от достопримечательностей и знаковых личностей республики до сакральных мест, аномальных зон и мистических явлений. Котляровы ведут читателя не только по известным маршрутам, но и по скрытым от массового туриста местам. В основу книги «Вся Кабардино-Балкария» легли исследования самих авторов, путешественников, ученых и литераторов, в том числе неопубликованные ранее материалы. В завершение презентации зрители смогли задать Виктору Котлярову интересующие вопросы и узнать о подробностях работы над новым изданием.   https://t.me/vestikbr
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