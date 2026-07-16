Казбек Коков провел рабочую встречу с представителями казачьего общества

Глава КБР Казбек Коков сегодня провел рабочую встречу с Виталием Кузнецовым — заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе - атаманом Всероссийского казачьего общества и Антоном Трушевым - временно исполняющим обязанности атамана Терского казачьего общества.
Центральной темой обсуждения стала реализация Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Акцент сделан на вопросах сохранения и бережного отношения к исконным традициям и культуре российского казачества, всей большой многонациональной семьи народов России, а также планировании совместных проектов на территории Кабардино-Балкарии в рамках долгосрочной системной работы.
В июне этого года были подведены итоги президентского конкурса «Регион для молодых», в котором победили два проекта от Кабардино-Балкарии. В их числе — создание круглогодичного молодёжного военно-патриотического лагеря «Звезда» в поселке Звездный и круглогодичного молодежного туристско-патриотического центра «Казачий хутор» в станице Екатериноградской. В ходе встречи детально были рассмотрены аспекты практической реализации этой важной инициативы. Отдельно остановились на теме поддержки наших бойцов — участников специальной военной операции.
Виталий Владимирович передал республике в дар копию знамени казачьей разведывательной бригады «Терек», в которой с честью служат и наши земляки, с подписью и напутственными словами Президента России Владимира Путина.
Казбек Коков искренне поблагодарил Виталия Кузнецова за неизменную поддержку ребят, которые сегодня на передовой защищают интересы нашего Отечества. Глава региона выразил уверенность, что сложившийся диалог и впредь будет служить прочным фундаментом по укреплению гражданских институтов и сохранению единства народов нашей необъятной Родины.
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