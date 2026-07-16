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Бумажные свидетельства в ЗАГСах планируют упразднить

Бумажные свидетельства в ЗАГСах планируют упразднить

16.07.2026 | 15:40
Министерство юстиции предлагает отказаться от обязательной выдачи бумажных свидетельств в ЗАГСах. Исключение – документы о рождении детей. Законопроект уже вынесен на общественное обсуждение. Как поясняют в ведомстве, инициатива упростит жизнь россиянам. Главным подтверждением любого изменения гражданского статуса станет электронная запись в едином госреестре. При желании цифровую выписку распечатают бесплатно на обычном листе, но привычные гербовые бланки выдавать перестанут. В Ассоциации юристов страны отмечают: нововведение ускорит оформление многих пособий и льгот. При этом эксперты подчеркивают – для многих семей свидетельства, например, о браке, носят символический характер и остаются на память. Поэтому специалисты предлагают сохранить для таких выписок торжественное оформление.   https://t.me/vestikbr
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