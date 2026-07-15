Озеро Трек стало любимым маршрутом для семейных прогулок

Озеро Трек в Нальчике. Место, где городская суета уступает тишине. Летом сюда приходят целыми семьями: гулять, кататься на катамаранах и наблюдать за местными обитателями. Главный интерес у горожан вызывают черепахи. Они то и дело выбираются на берег прямо к людям. В руки их брать можно, но осторожно. В администрации парка просят относиться к животным бережно и без лишнего внимания. С воды за черепахами тоже следят внимательно. Отдыхающие на катамаранах стараются не потревожить животных. А по соседству с ними живут два гуся. Птицы держатся уверенно и людей не сторонятся.