Прокуратура Нальчика направила в суд дело о краже с банковского счета

Прокуратура города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину).
По версии следствия, в апреле 2026 года обвиняемый нашел банковскую карту, оснащенную функцией бесконтактной оплаты, после чего осуществил с помощью нее покупки товаров на общую сумму свыше 44 тыс. рублей в нескольких магазинах г. Нальчика. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.
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