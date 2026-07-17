Казбек Коков дал развернутое интервью Центру управления регионом

Топливо, дороги, образование, туризм и здравоохранение… Глава Кабардино-Балкарии дал большое интервью Центру управления регионом. Казбек Коков ответил на наиболее актуальные вопросы, волнующие жителей республики.
В центре внимания оказались темы, которые сегодня чаще всего поднимают в обращениях граждан: ситуация на рынке топлива, организация системы обращения с твердыми коммунальными отходами и много другое… С начала июля в ЦУР поступило около 3 тысяч заявлений. На 1-ом месте –вопросы, связанные с вывозом мусора. На данный момент еще идет процесс формирования нового предприятия «Экотехпром», отметил Глава КБР Казбек Коков. Погашается задолженность по заработной плате, закупаются новые специализированные автомобили.
Крупные автомагистрали планируют оснастить камерами видеонаблюдения, которые также станут фиксировать скопления мусора. Эти данные автоматически будут поступать в дежурную часть регоператора. Кроме того, новые машины оснастят системой ГЛОНАСС, что позволит отслеживать маршрут каждой техники. В рамках диалога обсудили также вопрос, связанный с бесперебойным обеспечением питьевой водой районов республики.
В интервью Казбек Коков отметил, что вопросы вывоза мусора, ЖКХ и благоустройства территорий остаются в числе приоритетных. В частности, глава региона ответил на вопрос жителей микрорайона Александровка, связанный с обустройством сквера.
В рамках интервью также говорили о развитии дорожной инфраструктуры, туристического потенциала республики, капитального ремонта учреждений образования и здравоохранения. Казбек Коков подробно остановился на каждом из обозначенных направлений: о достигнутых результатах и дальнейших планах. Особое внимание уделили вопросам, имеющим высокую социальную значимость и находящимся на постоянном контроле органов власти.
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