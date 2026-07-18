Участники программы «Герои КБР» рассказывают молодежи о своем опыте

Участники программы «Герои Кабардино-Балкарской республики» становятся настоящими наставниками для подрастающего поколения. Они проводят встречи в школах и колледжах региона, рассказывают ребятам о своем боевом и жизненном опыте, отвечают на их вопросы.
Один из участников проекта – Андрей Романов. После завершения службы ветеран боевых действий проходит обучение и активно занимается общественной работой. Сейчас он готовит собственный проект, связанный с сохранением исторической памяти.
Напомним, что программа «Герои КБР» – это продолжение президентского проекта «Время Героев». По поручению руководителя Кабардино-Балкарии Казбека Кокова за ее реализацию отвечают Администрация Главы региона и Корпоративный университет «Эльбрус». В финале участникам выдадут дипломы и помогут трудоустроиться.
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