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Участники программы «Герои КБР» рассказывают молодежи о своем опыте

Участники программы «Герои КБР» рассказывают молодежи о своем опыте

18.07.2026 | 09:00
Участники программы «Герои Кабардино-Балкарской республики» становятся настоящими наставниками для подрастающего поколения. Они проводят встречи в школах и колледжах региона, рассказывают ребятам о своем боевом и жизненном опыте, отвечают на их вопросы. Один из участников проекта – Андрей Романов. После завершения службы ветеран боевых действий проходит обучение и активно занимается общественной работой. Сейчас он готовит собственный проект, связанный с сохранением исторической памяти. Напомним, что программа «Герои КБР» – это продолжение президентского проекта «Время Героев». По поручению руководителя Кабардино-Балкарии Казбека Кокова за ее реализацию отвечают Администрация Главы региона и Корпоративный университет «Эльбрус». В финале участникам выдадут дипломы и помогут трудоустроиться.   https://t.me/vestikbr
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