В Кабардино-Балкарии стартовал пилотный проект «Социальная няня»

Его главная цель - поддержать семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и помочь родителям хотя бы на несколько часов освободиться от ежедневных забот. Рисование – одно из любимых занятий Амира. За карандашами и красками он может провести не один час. Мальчика направляет социальная няня. Танзиля Атабиева помогает ему с занятиями, сопровождает в Центр творчества детей и молодежи, гуляет.
Всего несколько месяцев работы, и Танзиля уже стала для семьи родным человеком. В профессию социальной няни Атабиева пришла осознанно. Говорит, всегда стремилась работать с детьми. И сегодня твердо уверена: выбрала дело своей жизни.
Сейчас у Атабиевой на сопровождении две семьи. Обе в Эльбрусском районе. Заира Жанова – мама Амира воспитывает троих детей, у двоих – инвалидность. При этом сама женщина борется с тяжелым онкологическим заболеванием. В такой ситуации помощь социальной няни становится не просто поддержкой, а настоящим спасением: возможностью решить простые, но такие важные повседневные задачи.
Из-за болезни Амир не посещает школу. Большую часть времени учиться дома. Но это не мешает мальчику развиваться и находить занятия по душе. Еще одно из любимых игр с няней – шахматы. По словам Танзили, это игра помогает ребенку развивать память, внимание и логическое мышление.
Проект «Социальная няня» для Кабардино-Балкарии новый. Стартовал в этом году по инициативе детского омбудсмена Амины Бадраковой. Главная цель – поддержать семьи, воспитывающие детей с ограничениями по здоровью. Сегодня благодаря этой инициативе помощь получают 6 человек по всей республике.
Для одних — это возможность посещать кружки и секции, для других – чаще общаться со сверстниками. А для Амира социальная няня стала человеком, который не только помогает, но и вдохновляет на открытие новых возможностей.
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