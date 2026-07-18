Глава КБР Казбек Коков встретился с альпинисткой Кариной Мезовой

Обсуждали развитие альпинизма и скалолазания в республике… Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился с альпинисткой Кариной Мезовой – дважды покорившей Эверест.
До конца лета в Приэльбрусье откроют модульный комплекс «Городок» на высоте 3800 метров. В Баксанском ущелье за этот год оборудовали почти 170 новых скальных маршрутов. Продолжается развитие сети альплагерей: 80-летие отмечает «Шхельда», работают «Джантуган», «Безенги» и «Адыл-Су» – к ним ремонтируют дороги. Еще одна новость – проект «Туризм БЕЗопасности» получил президентский грант. Детей и молодежь будут обучать основам туризма и работе со снаряжением, занятия проводят спасатели. Обсудили на встрече и создание в Нальчике современного центра скалолазания.
Казбек Коков подчеркнул: Кабардино-Балкария – родина российского альпинизма, и новый центр продолжит эту традицию. Глава региона поблагодарил Карину Мезову за вклад в популяризацию горных видов спорта.
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