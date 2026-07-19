Кабардино‑Балкария впервые стала лидером среди регионов СКФО в рейтинге Минпромторга

Кабардино-Балкария впервые заняла первое место среди регионов СКФО в ежегодном рейтинге эффективности реализации промышленной политики Минпромторга России. Итоги были подведены на международной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Награду министру промышленности, энергетики и торговли КБР Шамилю Ахубекову вручил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Высокая оценка стала результатом эффективной работы по развитию промышленности, привлечению инвестиций и поддержке предприятий.
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