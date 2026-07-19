В Джилы‑Су после падения с обрыва погибла женщина

Трагедия произошла сегодня в Зольском районе. Около 14:30 спасателям поступило сообщение о падении туристки с обрыва возле водопада Султан. По предварительным данным, женщина из Свердловской области оступилась во время прогулки и сорвалась вниз. На место происшествия оперативно направились спасатели МЧС России. Несмотря на все усилия, полученные туристкой травмы оказались несовместимыми с жизнью. Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели туристки в урочище Джилы-Су. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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