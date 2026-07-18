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Глава КБР Казбек Коков проинспектировал строительство онкоцентра

Глава КБР Казбек Коков проинспектировал строительство онкоцентра

18.07.2026 | 21:00
Крупнейший на Северном Кавказе онкологический центр скоро откроется в Кабардино-Балкарии. Ход строительства сегодня проинспектировал Глава республики Казбек Коков. Объект площадью свыше 20 тысяч квадратных метров практически готов. Хирургический и радиологический корпуса – на финише, в приемном отделении завершают отделку. Уже закуплено высокотехнологичное оборудование – оно позволит лечить методами, ранее недоступными в республике. Центр рассчитан на 250 круглосуточных коек и прием до ста пациентов в смену. В хирургическом корпусе – 8 операционных. Сейчас благоустраивают территорию и парковки. Строительство ведут по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Кроме того, Казбек Коков проверил, как идет модернизация Психоневрологического диспансера. Здесь возводят новый пищеблок взамен ветхого и продолжают капремонт мужского отделения. Завершить работы планируют в третьем квартале 2027 года.   https://t.me/vestikbr
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