Глава КБР Казбек Коков проинспектировал строительство онкоцентра

Крупнейший на Северном Кавказе онкологический центр скоро откроется в Кабардино-Балкарии. Ход строительства сегодня проинспектировал Глава республики Казбек Коков.
Объект площадью свыше 20 тысяч квадратных метров практически готов. Хирургический и радиологический корпуса – на финише, в приемном отделении завершают отделку. Уже закуплено высокотехнологичное оборудование – оно позволит лечить методами, ранее недоступными в республике. Центр рассчитан на 250 круглосуточных коек и прием до ста пациентов в смену.
В хирургическом корпусе – 8 операционных. Сейчас благоустраивают территорию и парковки. Строительство ведут по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Кроме того, Казбек Коков проверил, как идет модернизация Психоневрологического диспансера. Здесь возводят новый пищеблок взамен ветхого и продолжают капремонт мужского отделения. Завершить работы планируют в третьем квартале 2027 года.
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