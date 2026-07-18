Терский район стал площадкой форума «Этнокод КБР»

В Терском районе прошел выездной форум культурно-просветительского проекта «Этнокод КБР», инициированный Казбеком Коковым. Форум приурочен к Году единства народов России и направлен на укрепление гражданского единства и знакомство молодежи с культурным наследием этносов региона.
В терском ДК гостей встречают этнографической выставкой «Культура и традиции народов КБР». Здесь представлены работы мастеров района – все, что веками передавалось из поколения в поколение.
Программа форума «Этнокод КБР» насыщенная: кроме выставки, запланированы тренинги и обучающие семинары. Одно и главных событий – панельная дискуссия «От традиции к будущему: как культура, медиа и туризм формируют общероссийскую гражданскую идентичность».
Об актуальности работы медиасообществ участникам рассказал заместитель руководителя Администрации Главы КБР Аслан Байчекуев. Он подчеркнул, что культурный код нельзя потерять, а его популяризация требует современных подходов.
Спикеры делились опытом создания успешных проектов. Говорили, как культура, медиа и туризм помогают сформировать общероссийскую ценность, предоставляют новые возможности для развития территорий, меняют привычные форматы для творчества, инициатив и ярких идей.
В Молодежном центре Терского района студенты занимались на двух площадках. Проект «Этнокод КБР» реализуют во всех муниципалитетах, чтобы каждый житель мог познакомиться с истоками и традициями народов республики.
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