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Вклад в становление государства: ко Дню памяти Феликса Дзержинского

Вклад в становление государства: ко Дню памяти Феликса Дзержинского

18.07.2026 | 09:10
Ко дню памяти Феликса Дзержинского... Человек, который вошел в историю не только как создатель Всероссийской чрезвычайной комиссии, но и как тот, кто внес огромный вклад в экономическую и социальную сферу молодого советского государства. Революционер, основатель ВЧК, а в последние годы – архитектор советской индустриализации и спаситель миллионов беспризорников. Его называли «Железным Феликсом». Существует несколько версий происхождения этого прозвища. Первая – несгибаемая воля. Вторая – возрождение железных дорог. После Гражданской войны ситуация в стране была катастрофической: заводы стояли, транспорт парализован, города голодали. Единственное, что еще связывало распавшееся на куски государство, – железная дорога. Дзержинский возглавил Народный комиссариат путей сообщения и меньше чем за три года восстановил отрасль. Инициатором назначения был Ленин – он безоговорочно доверял Дзержинскому. Эти убеждения Феликс Дзержинский отстаивал на деле. В период НЭПа он требовал повернуть политику лицом к деревне, боролся с «ножницами цен». Спасение страны видел в подъеме крестьянства. В феврале 24-го возглавил Высший совет народного хозяйства – штаб всей промышленности СССР. Именно при Дзержинском ВСНХ с нуля поднимал авиацию и радиостроение. Параллельно решал еще одну задачу – спасение беспризорников. После Гражданской войны их были миллионы. Он создавал детские дома, трудовые коммуны, систему опеки. Дзержинский никогда не был в Кабардино-Балкарии. Но решения, которые он принимал в Москве, напрямую касались республики. А связь с регионом держал через ее руководителей. Дзержинского не стало почти сто лет назад, но память о нем живет. Мы спросили у нальчан – что они знают об этой исторической личности? Феликс Дзержинский прожил всего 48 лет. 20 июля 1926 года его сердце остановилось прямо на заседании пленума ЦК – после двухчасовой эмоциональной речи. Молодое советское государство было окружено враждебными силами – и Дзержинский стал тем, кто жестко и бескомпромиссно этому противостоял. Эксперты отмечают: спустя сто лет исторические реалии во многом повторяются. В Нальчике есть улица Дзержинского – одна из сотен по всей стране. Имя, которое когда-то гремело, сегодня снова обретает звучание. Не просто страница истории, а символ несгибаемой воли, актуальный и век спустя.   https://t.me/vestikbr
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