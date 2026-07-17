В Нарткале продолжается масштабный капремонт дорожной сети

В Нарткале продолжается капитальный ремонт сразу трех городских улиц-Ленина, Ахметова и Шекихачева. Работы ведут в рамках развития дорожной сети за счет государственных субсидий.
Общая протяженность участков – около двух с половиной километров. Строители полностью обновляют основание, укладывают новое асфальтобетонное покрытие и приводят в порядок прилегающую инфраструктуру. Ход работ контролируют специалисты регионального минтранса.
Сейчас ремонт на объектах находится на разных этапах. Где-то уже завершили укладку нижнего слоя асфальта, на других участках продолжают подготовку основания.
В местной администрации Урванского района держат ситуацию на контроле. О текущих результатах масштабной реконструкции рассказали в профильном управлении.
Параллельно на объектах монтируют систему наружного освещения. На улицах Ленина, Ахметова и Шекихачева уже установлены опоры, специалисты подключают линии электропередачи и новые фонари. Полностью завершить ремонт в Нарткале подрядная организация планирует в сентябре этого года.
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