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В Нарткале продолжается масштабный капремонт дорожной сети

В Нарткале продолжается масштабный капремонт дорожной сети

17.07.2026 | 13:50
В Нарткале продолжается капитальный ремонт сразу трех городских улиц-Ленина, Ахметова и Шекихачева. Работы ведут в рамках развития дорожной сети за счет государственных субсидий. Общая протяженность участков – около двух с половиной километров. Строители полностью обновляют основание, укладывают новое асфальтобетонное покрытие и приводят в порядок прилегающую инфраструктуру. Ход работ контролируют специалисты регионального минтранса. Сейчас ремонт на объектах находится на разных этапах. Где-то уже завершили укладку нижнего слоя асфальта, на других участках продолжают подготовку основания. В местной администрации Урванского района держат ситуацию на контроле. О текущих результатах масштабной реконструкции рассказали в профильном управлении. Параллельно на объектах монтируют систему наружного освещения. На улицах Ленина, Ахметова и Шекихачева уже установлены опоры, специалисты подключают линии электропередачи и новые фонари. Полностью завершить ремонт в Нарткале подрядная организация планирует в сентябре этого года.   https://t.me/vestikbr
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