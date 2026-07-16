Промпроизводство в Кабардино‑Балкарии выросло на 11 %

Индекс промышленного производства в Кабардино-Балкарии за первые пять месяцев вырос на 11 процентов по сравнению с прошлым годом. По данным Северо-Кавказстата, положительную динамику показывает большинство ключевых отраслей местной экономики.
Самый заметный прирост – в жилищно-коммунальном секторе. Водоснабжение, утилизация отходов и очистка стоков прибавили сразу на четверть. Энергетика и газовая отрасль увеличили показатели на 18 процентов. Стабильный подъем демонстрирует и обрабатывающая промышленность – плюс 9 процентов. Единственная сфера, где зафиксировано небольшое снижение, – добыча полезных ископаемых.
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