Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Промпроизводство в Кабардино‑Балкарии выросло на 11 %

Промпроизводство в Кабардино‑Балкарии выросло на 11 %

16.07.2026 | 10:00
Индекс промышленного производства в Кабардино-Балкарии за первые пять месяцев вырос на 11 процентов по сравнению с прошлым годом. По данным Северо-Кавказстата, положительную динамику показывает большинство ключевых отраслей местной экономики. Самый заметный прирост – в жилищно-коммунальном секторе. Водоснабжение, утилизация отходов и очистка стоков прибавили сразу на четверть. Энергетика и газовая отрасль увеличили показатели на 18 процентов. Стабильный подъем демонстрирует и обрабатывающая промышленность – плюс 9 процентов. Единственная сфера, где зафиксировано небольшое снижение, – добыча полезных ископаемых.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных