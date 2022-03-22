Капитальный ремонт – на стадии завершения. В Майском районе восстанавливают историко-краеведческий музей. Учитывая, что здание, где размещается музей, было построено в начале ХХ века первыми поселенцами города Майского, очевидно, что постоянное его обновление необходимо. Музей был открыт 8 мая 1975 года к 30-летию Победы над фашистской Германией. Теперь это филиал государственного казенного учреждения культуры «Национальный музей КБР». На сегодня здесь имеются четыре зала. Экспозиция насчитывает около трех тысяч предметов. В фондах хранятся материалы по истории предприятий района, о передовиках производства, о почётных жителях города, о майчанах-участниках Великой Отечественной. После ремонтных работ в помещениях изменился даже воздух, говорят хранители. Обустроить экспозицию помогают и местные жители, и поисковики, которые приносят сюда новые экспонаты. В стенах музея ежегодно проходит более 20 выставок различной тематической направленности.