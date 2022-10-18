В Майском районе создали предприятие по разведению рыбы лососёвых пород

Автор проекта по созданию рыбоводческого предприятия в Котляревской – бизнесмен из Тюменской области Руслан Цицкиев. Он рассказал, что его заинтересовали природные возможности Кабардино-Балкарии. Экспертная группа провела исследования воды, проанализировала иные факторы, прежде чем инициаторы приступили к активным действиям.
Основные производственные объекты для разведения рыбы лососёвых пород – это восемь бассейнов и подающий воду канал длиной 300 метров. Они уже действуют. На территории продолжают строить бытовые и административные здания. Объем частных инвестиций в проект – 150 миллионов рублей. Дело перспективное, но требует больших трудозатрат.
Икру, а также корм для рыбы собираются покупать в Турции, Иране и Южной Африке. Сама технология выращивания форели – это сложный и длительный процесс. Крупную рыбу – до двух килограммов – планируют отправлять на переработку. Более мелкие особи пойдут на прилавок целиком. В будущем на предприятии намерены изготавливать полуфабрикаты и деликатесы. В производстве собираются задействовать до полусотни человек.
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