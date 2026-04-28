В мае 2026 года пройдет перерасчет пенсий для отдельных категорий граждан

В мае этого года в России увеличится размер пенсий – об этом сообщили в Социальном фонде. Прибавка может составить от двух до почти десяти тысяч рублей. Но речь идет не о всех категориях получателей.
Например, у тех, кому в апреле исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет вдвое. Такая же прибавка ждет граждан, которым в этом месяце впервые присвоили первую группу инвалидности. Изменения коснутся и бывших летчиков – им положена ежемесячная доплата за вредные условия труда.
Аналогичную надбавку получают и экс-шахтеры. Размер выплаты у каждого свой: зависит от заработка, стажа и отчислений. Перерасчет проводят каждый квартал.
