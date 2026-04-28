Гидрометцентр сообщил о теплой погоде в КБР на предстоящей неделе

Доставать пуховики и ботинки не придется. В Гидрометцентре рассказали о том, какая погода ожидает жителей республики на этой неделе.
На фоне похолоданий в Центральной России, в Кабардино-Балкарии осадки, наоборот, прекратятся. Правда, пока только в степной зоне. Столбики термометров медленно, но уверенно станут подниматься. Причина тому – антициклон, который движется на регион с северо-запада. Обещают, уже сегодня воздух прогреется до +15. Исключение составляют горные районы. Там по-прежнему прогнозируют невысокую температуру и дожди со снегом.
