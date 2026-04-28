Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Гидрометцентр сообщил о теплой погоде в КБР на предстоящей неделе

28.04.2026 | 09:50
Доставать пуховики и ботинки не придется. В Гидрометцентре рассказали о том, какая погода ожидает жителей республики на этой неделе. На фоне похолоданий в Центральной России, в Кабардино-Балкарии осадки, наоборот, прекратятся. Правда, пока только в степной зоне. Столбики термометров медленно, но уверенно станут подниматься. Причина тому – антициклон, который движется на регион с северо-запада. Обещают, уже сегодня воздух прогреется до +15. Исключение составляют горные районы. Там по-прежнему прогнозируют невысокую температуру и дожди со снегом.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных