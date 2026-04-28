С 1 сентября ветераны СВО будут защищены от увольнения по сокращению

28.04.2026 | 13:40
Владимир Путин подписал закон, который защищает ветеранов специальной военной операции от увольнения по сокращению штата. Документ вступает в силу 1 сентября этого года. Новые правила касаются мобилизованных, контрактников, добровольцев и бойцов Росгвардии. Теперь при сокращении работодатель не сможет уволить вернувшегося с фронта сотрудника, если его квалификация и производительность не уступают другим. Раньше участники СВО формально не входили в перечень тех, кто имеет преимущественное право остаться на работе. Закон устраняет этот пробел. Нарушение грозит восстановлением через суд с выплатой зарплаты за весь период вынужденного прогула. В Госдуме назвали поддержку бойцов и их семей ключевым приоритетом. Парламентарии отмечают: документ не только гарантирует занятость, но и станет символом признания заслуг ветеранов перед государством.   https://t.me/vestikbr
