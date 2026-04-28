Специалисты из КБР помогли жителям Скадовска восстановить инженерные системы

Бригада из Кабардино-Балкарии усилила электроснабжение и заменила сантехнику в нескольких домах Скадовска.
Аварийная команда приехала в подшефный регион, чтобы восстановить инженерные сети. В одном из домов установили стабилизатор на 13 киловатт и выделили отдельный автомат для кондиционера. Это защитило бытовую технику от перепадов напряжения и снизило нагрузку на общую сеть.
В другом доме смонтировали бойлер, пропаяли трубы и заменили протекавший кухонный смеситель. Все работы выполнили в короткие сроки. Сейчас системы электроснабжения и водоснабжения работают в штатном режиме.
https://t.me/vestikbr