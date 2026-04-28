Кавказский инвестиционный форум стартовал в Минеральных Водах

28.04.2026 | 13:00
Сегодня в Минеральных Водах стартовал Кавказский инвестиционный форум – ключевая площадка для развития экономики Северного Кавказа. Кабардино-Балкария представляет свои достижения в туристической отрасли. В этом году форум посвятили теме «Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее». В первый день обсудят молодежную повестку и подготовку нового поколения предпринимателей. Во второй – диалог с регионами и управленческие решения. В третий – вопросы госполитики и стратегического развития. Форум организует Фонд Росконгресс при поддержке федеральных и краевых властей. Участники обсудят предпринимательство, международное сотрудничество, туризм и креативные индустрии. Среди спикеров – ведущие эксперты с успешным опытом. Событие объединит бизнес, власть и профессиональное сообщество, а также позволит представить инвестиционные возможности регионов. Форум продлится до 30 апреля в выставочном центре «Минводы ЭКСПО».   https://t.me/vestikbr
