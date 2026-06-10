В Лечинкае появится умная спортивная площадка с QR‑тренажерами

Умная спортивная площадка с QR-тренажерами появится в Лечинкае. Проект – уже третий в Чегемском районе – реализуют по программе «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт!».
Работы начали в мае на территории первой школы. Пространство делают многофункциональным – для жителей всех возрастов. Главная особенность – цифровые технологии, которые помогут сделать тренировки эффективнее и безопаснее.
Такая функция особенно важна для новичков – поможет избежать ошибок и снизит риск травм. Сейчас готовят основание, бордюры и площадку под асфальт. Затем установят тренажеры, нанесут резиновое покрытие и возведут трибуны для зрителей. Завершить работы планируют к концу июля.
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