В КБР зафиксировали рост промышленного производства на 8 %

За первые два месяца этого года промышленное производство в Кабардино-Балкарии выросло на 8% по сравнению с январем-февралем 2025‑го. Об этом сообщили в министерстве промышленности, энергетики и торговли республики.
Основная заслуга в этом принадлежит предприятиям обрабатывающей сферы. Здесь индекс промпроизводства достиг 106%. Значительный рост объемов также отмечают в создании текстильных изделий, одежды, прочей неметаллической минеральной продукции. Прирост фиксируют и в секторе готовых металлических изделий, медицинского и электрического оборудования, а также мебели.
