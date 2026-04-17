Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино‑Балкарии прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства

17.04.2026 | 21:40
В Кабардино-Балкарии сегодня прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. Более сотни работодателей представили около двух тысяч вакансий. Арсен Абаев ищет работу не только для себя, но и своей бригады. С вопросами трудоустройства специалист обратился к работодателям на одной из площадок ярмарки вакансий в Нальчике. Консультанты помогли мужчине выбрать ту организацию, которая наиболее полно отвечает его требованиям. В Кабардино-Балкарии региональный этап акции «Работа России. Время возможностей» проводят четвертый год подряд. В этом году ГКЗ стал главной площадкой ярмарки вакансий. С самого утра сюда приходили не только соискатели работы, но студенты университетов и колледжей, а также старшеклассники, которым предстоит выбрать профессию. Работодатели представили максимальное количество вакансий. А также пройти пробное собеседование, узнать, как трудоустроиться участникам СВО и ветеранам боевых действий. Для этой категории граждан вакансий с каждым годом будет становиться все больше. Свои вакансии на ярмарке трудоустройства представил и пункт отбора на военную службу по контракту. В этот день вакансии были представлены самые разные. Карьерные и кадровые консультанты помогали соискателям присмотреть наиболее перспективные направления для трудоустройства. Так, например, в КБГУ предлагали не только рабочие места. Также свои вакансии предложила и наша государственная телерадиовещательная компания: корреспондент, продюсер, водитель.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных