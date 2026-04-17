В Кабардино‑Балкарии прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства

В Кабардино-Балкарии сегодня прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. Более сотни работодателей представили около двух тысяч вакансий.
Арсен Абаев ищет работу не только для себя, но и своей бригады. С вопросами трудоустройства специалист обратился к работодателям на одной из площадок ярмарки вакансий в Нальчике. Консультанты помогли мужчине выбрать ту организацию, которая наиболее полно отвечает его требованиям. В Кабардино-Балкарии региональный этап акции «Работа России. Время возможностей» проводят четвертый год подряд.
В этом году ГКЗ стал главной площадкой ярмарки вакансий. С самого утра сюда приходили не только соискатели работы, но студенты университетов и колледжей, а также старшеклассники, которым предстоит выбрать профессию. Работодатели представили максимальное количество вакансий.
А также пройти пробное собеседование, узнать, как трудоустроиться участникам СВО и ветеранам боевых действий. Для этой категории граждан вакансий с каждым годом будет становиться все больше.
Свои вакансии на ярмарке трудоустройства представил и пункт отбора на военную службу по контракту.
В этот день вакансии были представлены самые разные. Карьерные и кадровые консультанты помогали соискателям присмотреть наиболее перспективные направления для трудоустройства. Так, например, в КБГУ предлагали не только рабочие места. Также свои вакансии предложила и наша государственная телерадиовещательная компания: корреспондент, продюсер, водитель.
