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В КБР выявили более 300 нарушений миграционного законодательства

В КБР выявили более 300 нарушений миграционного законодательства

17.06.2026 | 14:20
В республике подвели итоги федеральной операции «Нелегал-2026». Сотрудники МВД, ФСБ, прокуратуры, транспортной полиции и специального отряда быстрого реагирования «Эльбрус» проверили строительные площадки и места проживания иностранцев в Нальчике и других районах. Цель – выявить незаконную трудовую деятельность иностранцев и нарушения миграционного режима. Общая сумма штрафов превысила 800 тысяч рублей, из которых уже взыскано больше 700 тысяч. 18 иностранцев получили решение об административном выдворении за пределы России. Девять из них помещены в центр временного содержания, еще столько же покинут страну самостоятельно. Около 20 иностранным гражданам запрещен въезд в Россию. В ходе рейдов задержан один преступник, находившийся в федеральном розыске. Кроме того, выявлены и зарегистрированы 25 материалов проверки по уголовным статьям, связанным с нарушением миграционного законодательства. Возбуждено 14 уголовных дел, в том числе по фактам организации незаконной миграции. Особое внимание обратили на случай с иностранцем, который практически не владел русским языком и не мог ответить на базовые вопросы о законах и истории России. Информацию о возможной фиктивности его сертификата направили в прокуратуру и надзорные органы Северной Осетии. Также при приеме заявлений на разрешение на временное проживание выявлены три случая фиктивных браков между россиянами и иностранцами. По каждому факту проводят проверки.   https://t.me/vestikbr
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