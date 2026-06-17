Льготы детям погибших военных: поддержку продлили после совершеннолетия

В России изменились правила предоставления льгот детям погибших военных. Поддержку продолжат оказывать и после совершеннолетия.
Правительство продлило период выплаты ряда компенсаций и пособий для тех, кто достиг 18 лет и окончил школу. Изменения коснулись детей не только военнослужащих, но и сотрудников других ведомств: уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, наркоконтроля и таможни.
Также скорректировали порядок предоставления еще нескольких выплат – например, компенсации расходов на ЖКХ и ремонт индивидуальных жилых домов. Раньше эти меры поддержки распространялись только на несовершеннолетних, детей-инвалидов, получивших статус до 18 лет, и ребят до 23 лет при очном обучении. Теперь льготы сохранят и за теми, кто достиг совершеннолетия и окончил школу.
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