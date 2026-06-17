Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Льготы детям погибших военных: поддержку продлили после совершеннолетия

Льготы детям погибших военных: поддержку продлили после совершеннолетия

17.06.2026 | 15:20
В России изменились правила предоставления льгот детям погибших военных. Поддержку продолжат оказывать и после совершеннолетия. Правительство продлило период выплаты ряда компенсаций и пособий для тех, кто достиг 18 лет и окончил школу. Изменения коснулись детей не только военнослужащих, но и сотрудников других ведомств: уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, наркоконтроля и таможни. Также скорректировали порядок предоставления еще нескольких выплат – например, компенсации расходов на ЖКХ и ремонт индивидуальных жилых домов. Раньше эти меры поддержки распространялись только на несовершеннолетних, детей-инвалидов, получивших статус до 18 лет, и ребят до 23 лет при очном обучении. Теперь льготы сохранят и за теми, кто достиг совершеннолетия и окончил школу.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных