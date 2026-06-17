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В КБР пресечена крупная поставка синтетических наркотиков

В КБР пресечена крупная поставка синтетических наркотиков

17.06.2026 | 15:30
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УНК МВД по Кабардино-Балкарской Республике во взаимодействии с ГУНК МВД России, на территории Баксанского района были обнаружены тайниковые закладки. Из тайников сотрудники изъяли 13 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик, общий вес которого превысил 4,8 килограмма. В ходе дальнейших действий оперативниками была установлена подозреваемая в покушении на незаконный сбыт изъятых наркотических средств. Ею оказалась 49-летняя уроженка Уфы, которая в настоящее время содержится под стражей в следственном изоляторе Красноярского края по подозрению в совершении аналогичного преступления. Следственным отделом МО МВД России «Баксанский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.30, ч.5 ст. 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).   https://t.me/vestikbr  
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