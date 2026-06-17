В Чегеме началось строительство детской поликлиники

Современное двухэтажное здание общей площадью 1000 квадратных метров появится на территории больничного городка и станет важным шагом в развитии системы здравоохранения Чегемского района.
Детская поликлиника не имеет собственного здания и работает в составе взрослой поликлиники, занимая площадь всего 270 квадратных метров. Новое здание будет в разы больше и сможет обслуживать около 20 тысяч юных пациентов.
На базе поликлиники создадут Центр здоровья детей, отделение неотложной помощи, отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, отделение медико-социальной помощи и консультативно-диагностическое отделение с кабинетами для врачей узких специальностей и участковых педиатров.
Медорганизацию оснастят современным медицинским и диагностическим оборудованием. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.
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