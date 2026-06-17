Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Чегеме началось строительство детской поликлиники

В Чегеме началось строительство детской поликлиники

17.06.2026 | 15:00
Современное двухэтажное здание общей площадью 1000 квадратных метров появится на территории больничного городка и станет важным шагом в развитии системы здравоохранения Чегемского района. Детская поликлиника не имеет собственного здания и работает в составе взрослой поликлиники, занимая площадь всего 270 квадратных метров. Новое здание будет в разы больше и сможет обслуживать около 20 тысяч юных пациентов. На базе поликлиники создадут Центр здоровья детей, отделение неотложной помощи, отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, отделение медико-социальной помощи и консультативно-диагностическое отделение с кабинетами для врачей узких специальностей и участковых педиатров. Медорганизацию оснастят современным медицинским и диагностическим оборудованием. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.   https://t.me/vestikbr  
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных