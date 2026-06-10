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В КБР возбудили уголовное дело против руководителя ООО «Экологистика» за уклонение от уплаты налогов

В КБР возбудили уголовное дело против руководителя ООО «Экологистика» за уклонение от уплаты налогов

10.06.2026 | 16:00
Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Следственным комитетом, Министерством внутренних дел и Федеральной налоговой службой России в Кабардино-Балкарской Республике выявлено уклонение от уплаты налогов руководителем ООО «Экологистика» Рустамом  Кочесоковым в области обращения с отходами и охраны окружающей среды. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в Кабардино-Балкарской Республике ООО «Экологистика» в процессе исполнения государственных контрактов умышленно искажалась налоговая отчетность. На территории Москвы, Московской области, КБР и КЧР проведено порядка 30 обысков по домашним адресам руководства компаний и офисов организаций. Изъята подтверждающая противоправную деятельность документация и цифровые носители информации. Главным следственным управлением следственного комитета России по г. Москве возбуждено уголовное дело.   https://t.me/vestikbr
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