В КБР вернулась группа бойцов Росгвардии, принимавших участие в спецоперации по защите жителей Донбасса

Сегодня в Кабардино-Балкарию вернулась группа бойцов спецподразделений Росгвардии. Они успешно выполнили служебно-боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Как подчеркнул в своем телеграм-канале Глава КБР, бойцы войсковой части проявили высокий профессионализм, решительность, мужество и отвагу, с честью и достоинством выполнили свой служебный долг по защите интересов нашего Отечества, мирных жителей республик Донбасса. Казбек Коков выразил искреннюю благодарность родителям, воспитавших настоящих героев, истинных патриотов своей страны. Мы гордимся вами, подчеркнул руководитель региона. Отмечается, что более ста пятидесяти военнослужащих части и сейчас продолжают выполнять поставленные задачи. После отдыха прибывшие сегодня бойцы заменят своих товарищей.