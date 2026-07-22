Уход за родственником и единое пособие: СФР ввел правило подтвержденного родства

Уход за инвалидом или пожилым родственником будут засчитывать как уважительную причину отсутствия дохода только при подтвержденном родстве. В России изменились правила назначения единого пособия, рассказали Социальном фонде страны.
Близкими родственниками считаются супруги, дети, родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, а также внуки. Ранее уход за нетрудоспособным человеком засчитывался независимо от наличия родственных связей. Кроме того, он должен длиться не менее десяти месяцев в расчетном периоде. Если срок меньше, минимальный доход будут формировать пропорционально. Субсидию назначают малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет по результатам комплексной оценки нуждаемости.
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