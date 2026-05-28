В КБР в преддверии Дня пограничника провели тренировки военнослужащих

28.05.2026 | 16:03
В Кабардино-Балкарии в преддверии Дня пограничника проходят тренировки военнослужащих Пограничного управления ФСБ России по республике. Бойцы отрабатывают действия в горной местности и навыки задержания условных нарушителей. Для Идара Хотова служба в пограничных органах стала особенной – рядовой проходит ее в пограничных войсках на территории родной Кабардино-Балкарии. Военнослужащий признается: это придает дополнительную ответственность и мотивацию. Вместе с сослуживцами в условиях приграничья отрабатывает тактические действия и навыки, необходимые для охраны государственной границы Служба в приграничье требует особых навыков и постоянной готовности к действиям в сложных условиях. Здесь отрабатывают тактические задачи, элементы поиска и задержания условных нарушителей, учатся ориентированию и взаимодействию в составе групп. Исполнять задачи по охране госграницы военнослужащим помогают служебные собаки. Овчарка Женева у куратора четвероногих защитников Максима Гринина – одна из любимиц. Пограничник рассказывает, она особо отличается живостью и активным темпераментом. Сотрудники службы ко Дню пограничника регулярно проводят памятные и патриотические встречи. Участвуют в них как действующие сотрудники, так и ветераны, кадеты и юные друзья пограничников. Одна из акций – «Боевой расчет» – уже стала традиционной. В ее рамках вспоминают историю пограничных войск и подвиги защитников рубежей страны. А 28 мая традиционно торжественный митинг проходит в Пограничном управлении ФСБ России по КБР. Сейчас в подразделениях Пограничного управления УФСБ России по КБР проходят срочную службу военнослужащие из разных регионов страны. Многие из ребят уже сейчас говорят, после окончания подпишут контракт и продолжат защищать границы государства.
