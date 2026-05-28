В КБР в норматив приводят автомобильную трассу Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу

В Кабардино-Балкарии в норматив приводят автомобильную трассу Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу. Протяженность объекта – более пяти километров. Дорожники уже обустроили тротуары, установили бортовые камни, частично уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия. Перед этим проезжую часть укрепили, выровняли грунт, и только потом приступили к обустройству песчаного и щебеночного слоев. Ремонтируемый участок находится между селами Псыгансу и Старый Черек. Сама дорога является ключевой транспортной артерией Урванского района: она обеспечивает ежедневное сообщение между несколькими поселениями. Особое внимание уделят безопасности пешеходов. Вдоль трассы возведут тротуары и оборудуют размеченные переходы. Также установят дорожные знаки и ограждения.