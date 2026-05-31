В КБР трудоустроят больше тысячи детей во время каникул

31.05.2026 | 15:19
Летняя занятость несовершеннолетних – один из приоритетов государственной политики. В Кабардино-Балкарии реализуется комплекс мер, направленных на получение подростками первого официального заработка и трудового стажа. Государственная программа временной занятости подростков действует по всей стране. Только в Кабардино-Балкарии, по данным регионального министерства, ежегодно к труду привлекают около тысячи подростков. Обязательные условия: для лиц до 16 лет – не более четырех часов в день, для тех, кто старше – не более пяти. Специалисты подчеркивают, работа на время летних каникул обеспечивает не только занятость. По действующему закону, право на труд у детей наступает с 14-ти лет. В основном центры занятости для данной категории граждан предлагают вакансии, которые не требуют особых профессиональных навыков. В их числе садоводы, операторы копировальной и компьютерной техники, уборщики… В период летних каникул свободного времени у старшеклассников стало в разы больше. А найти занятие не так-то просто. Потому многие о возможности подработки говорят с энтузиазмом. В службе занятости отмечают, пик трудоустройства подростков приходится на июнь. Меж тем получить официальную работу школьники могут не только на летних каникулах, но и в свободное от учебы время. Подать заявку на временное трудоустройство можно через портал «Работа России» или обратившись в специализированные центры по месту жительства.
