В КБР существенно сократился миграционный отток граждан





В Кабардино-Балкарии существенно сократился миграционный отток граждан. Об этом проинформировали в министерстве экономического развития, ссылаясь на данные профильного управления регионального МВД. Если в 2010-2013-м уезжали примерно по пять тысяч человек в год, то в 2020-м этот показатель – меньше девятисот граждан. Чаще всего люди едут в Москву, Санкт-Петербург, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовскую область. Главные причины смены места жительства – мотивы семейного характера, новая работа или учеба. Снижение миграционной активности, которое наблюдают вот уже три года, специалисты связывают с ростом числа рабочих мест в сфере жилищного и дорожного строительства Кабардино-Балкарии, в сельском хозяйстве и туризме, где активно реализуют национальные и инвестиционные проекты… Прибывают в республику из Южного, Центрального и Северо-Кавказского округов, а также из стран СНГ, Индии, Иордании, Египта и Сирии. Иностранцы в основном приезжают учиться в местных вузах.