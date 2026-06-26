В Нальчике готовят филиал НЦ «Россия», ход работ проверили на высоком уровне

В Кабардино-Балкарию с рабочим визитом прибыла генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Вместе с главой республики Казбеком Коковым она осмотрела здание будущего филиала в Нальчике. Такие пространства создают по поручению Президента страны.
Готовность объекта – 85 процентов. Общая площадь – более 20 тысяч квадратных метров, половину из них займет филиал, остальное – сопутствующая инфраструктура. Внутри разместят большой и малый залы, пространства для деловых встреч, гастрономические зоны и универмаг.
Концепция проекта раскрывает культуру, этнографическое наследие и природное богатство республики, а символическим центром экспозиции станет Эльбрус. Напомню, что проект защитили в марте этого года в Москве.
https://t.me/vestikbr