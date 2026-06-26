Первое заседание обновленного Попечительского совета состоялось в КБГАУ

Ключевой темой встречи стала консолидация усилий власти, науки и бизнеса для подготовки квалифицированных кадров для АПК республики. Попечительский совет университета возглавил Глава республики Казбек Коков. К обсуждению по видеосвязи подключился сенатор Арсен Каноков. Открывая заседание, Руководитель региона обозначил главные ориентиры для вуза.
Глава Кабардино-Балкарии также отметил: при федеральной поддержке университет продолжает обновлять инфраструктуру, а для ранней профориентации в регионе открывают аграрные классы. Отдельно Казбек Коков обратился к предпринимателям.
О научной базе и развитии КБГАУ подробно рассказал ректор – Заурби Шхагапсоев. Среди приоритетов он выделил обновление инфраструктуры и укрепление научно-практической базы.
Участники встречи отметили: агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии активно растет и нуждается в молодых квалифицированных специалистах. Поэтому поддержка университета со стороны бизнеса и профильного министерства остается ключевым фактором для подготовки кадров. Также на заседании обсудили планы работы попечительского совета и утвердили формат подготовки к 45-летию вуза.
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