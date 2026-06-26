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В кинотеатрах Нальчика стартовал прокат комедии «Холоп 3»

В кинотеатрах Нальчика стартовал прокат комедии «Холоп 3»

26.06.2026 | 19:00
По стране фильм уже посмотрели более миллиона двухсот тысяч зрителей. На этот раз создатели франшизы отправили героев в эпоху Петра Первого. В центре сюжета – супружеская пара, чей брак дал трещину. Чтобы избежать развода, муж и жена проходят суровую школу перевоспитания в условиях восемнадцатого века. Третья часть стала самой дорогой в серии — бюджет составил миллиард двести миллионов рублей. Лента идет во всех кинотеатрах столицы Кабардино-Балкарии. Вечерние сеансы раскупают задолго до начала, на дневные приходят семьи со старшеклассниками и компании молодежи. Создатели обещают необычную концовку – детали держат в секрете.   https://t.me/vestikbr
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