В кинотеатрах Нальчика стартовал прокат комедии «Холоп 3»

По стране фильм уже посмотрели более миллиона двухсот тысяч зрителей. На этот раз создатели франшизы отправили героев в эпоху Петра Первого. В центре сюжета – супружеская пара, чей брак дал трещину. Чтобы избежать развода, муж и жена проходят суровую школу перевоспитания в условиях восемнадцатого века. Третья часть стала самой дорогой в серии — бюджет составил миллиард двести миллионов рублей.
Лента идет во всех кинотеатрах столицы Кабардино-Балкарии. Вечерние сеансы раскупают задолго до начала, на дневные приходят семьи со старшеклассниками и компании молодежи. Создатели обещают необычную концовку – детали держат в секрете.
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