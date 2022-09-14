В КБР стартует Межрегиональный Северо-Кавказский фестиваль молодёжи

К столетию Кабардино-Балкарии… Сегодня в республике стартует Межрегиональный Северо-Кавказский фестиваль молодёжи. Задействовать в форуме намерены около 3 тысяч человек из разных субъектов России. В скверах Нальчика организуют творческие вечера-концерты. Завтра, 15 сентября – на площади Абхазии пройдет торжественное открытие. Перед его началом участники пройдут маршем по центральной алее Атажукинского сада. Гостей фестиваля ждут экскурсии в Черекский и Прохладненский районы, а также в Баксан. В программе – посещение музеев и культурных центров, культурно-массовая программа, этно-кухня. А 16 сентября зрителей будет ждать Зеленый театр. Здесь состоится церемония закрытия и гала-концерт фестиваля.