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В КБР стартует Межрегиональный Северо-Кавказский фестиваль молодёжи

В КБР стартует Межрегиональный Северо-Кавказский фестиваль молодёжи

14.09.2022 | 16:00
К столетию Кабардино-Балкарии… Сегодня в республике стартует Межрегиональный Северо-Кавказский фестиваль молодёжи. Задействовать в форуме намерены около 3 тысяч человек из разных субъектов России. В скверах Нальчика организуют творческие вечера-концерты. Завтра, 15 сентября – на площади Абхазии пройдет торжественное открытие. Перед его началом участники пройдут маршем по центральной алее Атажукинского сада. Гостей фестиваля ждут экскурсии в Черекский и Прохладненский районы, а также в Баксан. В программе – посещение музеев и культурных центров, культурно-массовая программа, этно-кухня. А 16 сентября зрителей будет ждать Зеленый театр. Здесь состоится церемония закрытия и гала-концерт фестиваля.
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