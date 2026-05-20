В КБР стартует летний лагерный сезон

В Кабардино - Балкарии стартует летний лагерный сезон. В этом году детские лагеря республики примут около десяти тысяч школьников - это почти на треть больше, чем в прошлом году. Организаторы отмечают, детей ждет насыщенная программа, которая сочетает отдых, оздоровление, обучение и всестороннее развитие. В этом году в регионе откроют свои двери 57 лагерей: 15 круглосуточных и 42 – с дневным пребыванием. Особое внимание – детям участников специальной военной операции, из многодетных семей, а также тем, у кого есть ограничения по здоровью или кто находится в трудной жизненной ситуации. Одной из ключевых площадок оздоровительной кампании остается республиканский центр «Радуга». Учреждение сочетает в себе медицинскую, психологическую и социальную реабилитацию. Здесь ребятам доступны физиотерапия, лечебная гимнастика, бассейн, занятия по восстановительным программам и различные виды оздоровительных процедур. Сейчас в «Радуге» реконструируют один из корпусов, чтобы уже в следующем сезоне увеличить количество мест. Работы ведут и в других учреждениях, где акцент не только на отдыхе, но и на образовательной составляющей. В центре «Антарес» этим летом проведут несколько профильных смен для отличников, победителей олимпиад и конкурсов, активистов молодежных объединений, а также школьников, проявивших себя в научной и творческой деятельности. Для них уже разработали насыщенную программу. Перед началом сезона все лагеря проходят обязательную проверку. Специалисты оценивают санитарное состояние учреждений, организацию питания, безопасность территорий и готовность персонала к работе с детьми. Чтобы в летний период школьники получили комфортные и безопасные условия, могли укрепить здоровье и раскрыть свои творческие способности.