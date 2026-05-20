В КБР пройдет Кубок России по пробегам

20.05.2026 | 13:15
Конноспортивный комплекс в Баксане готовится принять Кубок России по пробегам. Турнир пройдет с 29 по 31 мая. Соревнования соберут лучшие спортивные пары из разных регионов страны и зарубежья. Участники продемонстрируют выносливость лошадей на шести дистанциях: от 20 до 160 километров. Организаторами состязаний выступают Федерация конного спорта России и администрация городского округа Баксан. Прием заявок – до 26-го мая. Победителей и призеров соревнований ждут кубки, медали и грамоты. Предусмотрены также денежные призы и памятные подарки.
