В КБР пройдет Кубок России по пробегам

Конноспортивный комплекс в Баксане готовится принять Кубок России по пробегам. Турнир пройдет с 29 по 31 мая. Соревнования соберут лучшие спортивные пары из разных регионов страны и зарубежья. Участники продемонстрируют выносливость лошадей на шести дистанциях: от 20 до 160 километров. Организаторами состязаний выступают Федерация конного спорта России и администрация городского округа Баксан. Прием заявок – до 26-го мая. Победителей и призеров соревнований ждут кубки, медали и грамоты. Предусмотрены также денежные призы и памятные подарки.