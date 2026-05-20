В КБР подвели итоги выездной диспансеризации за первый квартал этого года

В Кабардино-Балкарии подвели итоги выездной диспансеризации за первый квартал этого года. С января по март профилактический осмотр в передвижных медицинских комплексах прошли почти 900 жителей сельской местности. В распоряжении медиков 21 подразделение на колесах. Это флюорографические установки, маммографы, мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Во время таких выездов люди в отдаленных районах республики могут проконсультироваться со специалистами республиканских клиник, сдать анализы и пройти необходимую диагностику. Главная цель – выявить заболевания на ранней стадии. Всего за три месяца совершили почти две сотни поездок. Передвижные медицинские комплексы будет действовать в течении всего года.