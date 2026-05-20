Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР подвели итоги выездной диспансеризации за первый квартал этого года

В КБР подвели итоги выездной диспансеризации за первый квартал этого года

20.05.2026 | 13:13
В Кабардино-Балкарии подвели итоги выездной диспансеризации за первый квартал этого года. С января по март профилактический осмотр в передвижных медицинских комплексах прошли почти 900 жителей сельской местности. В распоряжении медиков 21 подразделение на колесах. Это флюорографические установки, маммографы, мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Во время таких выездов люди в отдаленных районах республики могут проконсультироваться со специалистами республиканских клиник, сдать анализы и пройти необходимую диагностику. Главная цель – выявить заболевания на ранней стадии. Всего за три месяца совершили почти две сотни поездок. Передвижные медицинские комплексы будет действовать в течении всего года.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных