Стартовал прием заявок на международную премию «МЫВМЕСТЕ - 2026»

20.05.2026 | 13:14
Минцифры России объявило о начале приема заявок на Международную премию МЫВМЕСТЕ. Проект проводится по поручению Президента России. Участвовать предлагают и Кабардино-Балкарии. Премия направлена на поддержку социальных инициатив, добровольческих проектов и благотворительной деятельности. Попробовать свои силы могут граждане старше 14 лет, некоммерческие организации, представители бизнеса, волонтерские объединения. К участию также допускаются регионы и муниципалитеты, развивающие добровольчество и общественные инициативы. Организаторы отмечают, главная цель – поддержка людей и команд, которые реализуют социально значимые проекты. Заявки принимают до 24 мая. Подробности на официально сайте премии.
