В КБР стартовали съемки документального фильма «Влюбиться за один день: Нальчик»

В начале мая в Кабардино-Балкарии стартовали съемки документального фильма «Влюбиться за один день: Нальчик». Картина покажет столицу республики через один день из жизни города: от утренних пробежек в парках до вечерней подсветки обновленных зон отдыха. Своими взглядами на развитие Нальчика поделятся глава республики, мэр, рестораторы и врачи санаториев. С каждым годом Нальчик привлекает все большее число туристов. Как столица Кабардино-Балкарии справляется с ролью современного курорта и при этом сохраняет свою неповторимую культурную самобытность? Именно этот вопрос ставит перед собой Кристина Исаева. Режиссер-документалист создает работы, посвященные этнографии и культурному наследию народов Северного Кавказа. Цикл называется «Народы России». В него вошли фильмы «Наследники Ногая», «Легенды Табасарана». Сейчас Исаева снимает картину «Влюбиться за один день: Нальчик». В новом фильме создатели рассматривают Нальчик не просто как туристическую точку на карте, но и как экономическую модель, где туризм становится драйвером роста. Впереди съемки с Главой республики Казбеком Коковым и мэром столицы Таймуразом Ахоховым. А на данный момент свое видение развития города уже выразили врачи санаториев, рестораторы и предприниматели. Героями фильма также станут любители активного отдыха и сотрудники организаций общественного питания. Покажут возможности местных санаториев. Не обойдут стороной и объекты, которые только строятся. Зрителей ждет и вечерний город: обновленные зоны отдыха с подсветкой, которые еще раз доказывают: столица меняется, но не теряет лица. Премьера документального фильма «Влюбиться за один день: Нальчик» должна состояться уже этим летом.