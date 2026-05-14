Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР начались рейды для выявления неаттестованных экскурсоводов

В КБР начались рейды для выявления неаттестованных экскурсоводов

14.05.2026 | 16:41
В Кабардино-Балкарии начались рейды для выявления неаттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. Проводят проверку представители министерства курортов и туризма республики.  Первые случаи несоблюдения установленных требований к сопровождению групп уже зафиксированы. В центре внимания – ключевые туристические направления. При первом же выявленном факте нелегал получает предупреждение.  В случае повторного нарушения ему нужно будет заплатить штраф – до 10 тысяч рублей. Туристическим компаниям, которые сотрудничают с такими специалистами, грозит более суровое наказание – до 100 тысяч рублей. В настоящее время в Едином федеральном реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков – более трехсот аттестованных профессионалов имеют право работать на территории Кабардино-Балкарии. Из них восемь человек владеют иностранными языками. Чтобы города и села стали комфортнее и красивее… Жители республики могут решить, какие общественные территории благоустроят в 2027 году. Во Всероссийском онлайн‑голосовании участвуют 25 объектов. 
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных