В КБР начались рейды для выявления неаттестованных экскурсоводов

В Кабардино-Балкарии начались рейды для выявления неаттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. Проводят проверку представители министерства курортов и туризма республики. Первые случаи несоблюдения установленных требований к сопровождению групп уже зафиксированы. В центре внимания – ключевые туристические направления. При первом же выявленном факте нелегал получает предупреждение. В случае повторного нарушения ему нужно будет заплатить штраф – до 10 тысяч рублей. Туристическим компаниям, которые сотрудничают с такими специалистами, грозит более суровое наказание – до 100 тысяч рублей. В настоящее время в Едином федеральном реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков – более трехсот аттестованных профессионалов имеют право работать на территории Кабардино-Балкарии. Из них восемь человек владеют иностранными языками.