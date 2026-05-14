Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам летнего отдыха

14.05.2026 | 16:36
Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам летнего отдыха, качества и безопасности товаров для детей. С 11 по 22 мая жители регионов могут позвонить в Единый консультационный центр службы и проконсультироваться по вопросам безопасности и качества одежды, обуви, игрушек, питания, гаджетов и товаров для активного досуга.  Специалисты также расскажут родителям, какие медицинские документы нужны для отправки ребенка в лагерь, как проводится дезинфекция в оздоровительных учреждениях и как организована перевозка детей к месту отдыха. Дадут рекомендации и как правильно выбрать лагерь и подготовить ребенка к поездке. При необходимости помогут составить претензию продавцу детских товаров. Единый номер горячей линии указан на официальном сайте Роспотребнадзора.
