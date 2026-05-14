В КБР пройдет первый межрегиональный форум креативных индустрий «Креативный Эльбрус»

14.05.2026 | 16:43
Кабардино-Балкария готовится встретить первый межрегиональный форум креативных индустрий «Креативный Эльбрус». Проведут его в Доме молодежи в Нальчике.  Это уникальное событие поможет открыть двери для всех, кто готов запустить творческий бизнес или поделиться новыми идеями. Задача – вывести проекты бренда «Сделано в КБР» на федеральный уровень. В форуме будут участвовать представители высшей школы экономики, агентства стратегических инициатив и других федеральных структур.  На стратегической сессии станут говорить о том, как развивать туризм, продвигать региональные продукты и услуги, обсудят продвижение узнаваемых символов республики. Представят также конкретные инструменты поддержки малых и средних предпринимателей – от консультаций до мер государственного содействия. Приглашают всех, кто желает развивать в Кабардино-Балкарии креативную экономику. Пройдет форум 23 мая.
